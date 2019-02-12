Başkan Salman:Ekmek artık aslanın ağzında değil, midesinde

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kentte fırın ve pastane işletmeciliği yapan esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası fırın ve pastane işletmecilerine yapmış olduğu hizmetleri ve yeni dönem projelerini sinevizyon eşliğinde anlatan Başkan Salman, esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

Fırın ve pastane işletmecilerinin sorunlarını iyi bildiğini belirten Başkan Salman, “Ekonomik krizin olduğu bir gerçek, ekmek artık aslanın ağzında değil midesinde. Sizler bunu en iyi bilen esnaflarsınız. Vatandaşın alım gücü düştükçe eminim ekmek alma sayıları da düşüyor ve tasarrufa gidiyor. Sizlerle yapmış olduğumuz askıda ekmek projemiz vardı. Birçok fırınımızla bu projemizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu projemize sahip çıkan fırınlarımıza zaman zaman ziyaretlerim esnasında eskiden çift hanelerde olan askıda ekmekler artık tek rakamlarda olarak karşıma çıkıyor. Sizler de bu zor süreçte un maliyetlerini göze aldığımızda zor şartlar altında işletmecilik yapıyorsunuz. Yalova Belediyesi olarak biz de elimizden geldiği kadar sizlere sahip çıkıyoruz. Ama belli bir noktaya gelince mevzuat hazretleri karşımıza çıkıyor” dedi.



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