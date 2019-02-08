Başkan Salman: Tek derdim var, o da Yalova

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kentte faaliyetlerini sürdüren akademik odaların temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Salman, 5 senelik süreçte yapılan çalışmalar ve projeler hakkında oda temsilcilerine bilgiler verdi.

Başkan Salman ve Belediye Meclis üyesi Halit Güleç, Engelsiz Cafe’de akademik oda temsilcileri ile düzenlenen toplantıda buluştu. Başkan Salman, toplantıda göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Başkan Salman, “Yalova’mız 3 büyük kentin arasında yer alan bir vaha. İstanbul, Bursa ve Kocaeli üçgeninde yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu yüzde 58’i tescilli orman olan bir kent. Bizler de bu kentimizde yeşille mavinin uyumunu bozmadan çalışmalarımızı buna göre şekillendirdik. Bu tanıtımı ilk sizlere yapıyoruz. Çünkü sizler bu kentin akademisyenlerisiniz. Sizlerin düşünceleri bizler için önemli. Eleştirileriniz ve önerileriniz olabilir. Bunlara açığız. Kentine aşık bir belediye başkanı olarak kentin güzelleşmesini ve katma değerinin artmasını isterim. Benim derdim makam ve mevki değil. Tek derdim var. O da Yalova” dedi.

Başkan Salman’ın konuşmasının ardından söz alan Belediye Meclis üyesi Halit Güleç, sinevizyon gösterisi eşliğinde yapılan çalışmaları tanıttı. Çalışmaları tek tek değerlendiren akademisyenler Başkan Salman’ı 5 yıllık süreçte yapılan tüm çalışmalar için tebrik etti.





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