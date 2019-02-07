Başkan Salman: “Özel insanlarımızın her anlamda yanında olduk”

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, şehrin engelsiz bir kent olabilmesi yönünde çalışmalarını beraber şekillendirdiği engelli derneklerinin başkan ve yöneticileriyle, Engelsiz Cafe’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Salman, düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, “5 yıllık süre zarfında özel insanlarımızın her anlamda yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Yalova’nın engelsiz bir kent olabilmesi yönünde çeşitli çalışmalara imzamızı attık” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Bizlerin, kenti yönetenler olarak bu özel kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını normal insanlar gibi yaşamalarını sağlayabilmek adına görev ve sorumluluğumuz var. Bu kardeşlerimizin yaşam kalitelerini arttırmamız onların yaşamlarına katkıda bulunmamız lazım. Toplumda yaşayan herkes birer engelli adayı. Bu yüzden duyarlı insan, duyarlı bir toplum olmamız lazım. Yaptığımız çalışmalarda herkesin emeği var. Yalova’yı bu seviyeye getirmemiz de sizlerin fikirleri sayesinde oldu. Karşılaştığınız zorlukları bizlere aktarmanız sayesinde çoğu engeli beraberce aştık. Yalova’yı bu konuda Türkiye’de örnek kent haline getirebilmek adına çalışmalarımız devam edecek. Sizlerden gelen güzel fikirler, bizlerin yapacağı güzel çalışmalar var. 5 yıllık süre zarfında özel insanlarımızın her anlamda yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ben bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum” dedi.



FOTOĞRAFLI