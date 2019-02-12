Başkan Salman, esnaf ve vatandaşlarla iç içe

YALOVA’da ‘Birlikte Yöneteceğiz, Sevgiyle Büyüteceğiz’ sloganı ile 5 yıl önce göreve gelen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, esnaf ve vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor. Başkan ayrıca, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan minibüs durağından hareket eden aracın ön koltuğuna oturarak muavinlik de yaptı.

Haftanın ilk gününü vatandaşlarla ve esnaflarla geçiren Başkan Salman, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladığı programına, Fatih Caddesi, Hürriyet Sokak, Barış Sokak ile devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Salman’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada gerçekleşen programların ardından Başkan Salman, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan minibüs durağına giderek minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Yoğun bir programın ardından Balıkçılar Lokalinde mola veren Başkan Salman, vatandaşlarla da sohbet ederek günün yorgunluğunu burada attı.

BAŞKAN SALMAN, MUAVİNLİK YAPTI

Esnaf ve vatandaşlarla sohbetin ardından Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan minibüs durağından hareket eden aracın ön koltuğuna oturan Başkan Salman, muavinlik yaptı. Araca binen yolcuların ücretlerini uzattıkları anda Başkan Salman’ı gören yolculardan bazıları şaşkınlıklarını gizleyemezken, yolculardan bazıları ise ‘aslında pek şaşırmadık, zaten siz sürekli halkın içindesiniz’ dedi. Güzergâh üzerinde yolcularla sohbet eden Başkan Salman, Adnan Menderes Mahallesi’nde yapmış oldukları hizmetleri anlattı.



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