Başkan Kazım Kurt, engelli vatandaşlarla buluştu

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Dernek binasında yapılan toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği başkanı İsmail Tek ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Kurt dernek binasında yaptığı konuşmada, "Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının büyük bir çoğunluğu işaret dilini öğrendi. Belediyeye gelen engelli arkadaşlarımız hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bu yeter mi? Tabi ki de yetmez, daha farklı işler yapmalıyız. Engelliler için bir merkez yaptık. Yenikent'te Seramik Park olarak bilinen yeri engelli vatandaşlarımız için tahsis ettik. Burada her ayın son Cuma günü engelli dernekleri toplantı yapıyor. Biz de ne eksiğimiz varsa onları dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyelerin ilk işi, beldesinde yaşayan insanları rahat ettirmek. Birçok insan farklı engellerle mücadele ediyor. Sizin rahat çalışabilmeniz spor yapabilmeniz ve Odunpazarı'nda rahat yaşayabilmeniz için de elimizden geleni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi. Başkan Kurt, yaptığı konuşmanın ardından üyelerin sorularını yanıtladı.

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