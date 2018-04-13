Başkan Kafaoğlu: Yeni projeler için kamuoyu araştırması yaptık

BALIKESİR’in merkez Altıeylül ilçesi 2'nci Gündoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, kentin 20 ilçesine hizmet ederek, sorunları çözmek için gayret gösterdiklerini belirterek, göreve başladıktan sonra yeni projeler hazırladıklarını ve kamuoyu araştırması yaptıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi tarafından 2'nci Gündoğan Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı pazar yerinin temel atma töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, 2019 yılı Eylül ayında hizmete açılacak olan kapalı pazar yerinin 5 bin 600 metrekare alana kurulacağını söyledi. Pazar yerinde 192’si sebze-meyve, 154’ü müstahsil, 72’si ise tuhafiye olmak üzere 418 esnafın hizmet vereceğini belirten Kafaoğlu, mahalle sakinlerinin isteği üzerine pazar yerinin inşa edildiğini kaydetti.

Altıeylül Belediye Başkanı olarak başkanlık görevine başladığını ve 7 Kasım 2017 tarihinden bu yana ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye çalıştığını söyleyen Kafaoğlu, Balıkesir’in 20 ilçesine hizmet ederek, sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Göreve başladıktan sonra yeni projeler hazırladıklarını ve kamuoyu araştırması yaptıklarını söyleyen Kafaoğlu, “Yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Balıkesir’in sorunlarının birinci sırasında yol ve asfalttı. 2 bin kilometre yolu bu sene içinde yapma sözü verdik. Bu noktada da emin adımlarla ilerliyoruz. Ne dediysek arkasındayız. Gündoğan içinde pazar yerini mutlaka kapatacağız dedik, bugün de temelini atıyoruz. Diğer ilçelerimizde de ihtiyaca göre hizmetler yapıyoruz. Bazılarında pazar yeri bazılarında parklar inşa ediyoruz. İtfaiye binasından otobüs terminallerine kadar inşa ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından lise öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösterinin ardından duaların okunmasıyla birlikte tesisin temelleri Başkan Kafaoğlu ile birlikte açılışa katılan davetliler tarafından atıldı.

Başkan Kafaoğlu, temel atma töreni ardından Balıkesir’deki mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.



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