Başkan Kafaoğlu şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

BATMAN, () - BATMAN'DA PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Bigadiç'li Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in ailesini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Dinçer ailesinin acılarını paylaştı.

Van’daki program nedeniyle cenaze törenine katılamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bu sabah saatlerinde ilk olarak Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer’in kabrini ziyaret etti. Ardından Bigadiç’in Bademli Mahallesi’ne giden Başkan Kafaoğlu, hem şehit ailesine hem de mahalle sakinlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehit Dinçer’in ailesi ve arkadaşları, mezarlığın hemen önünde yer alan çocuk parkına şehidin adının verilmesi, yine aynı alana şehidin anıtı ile birlikte çınar ağacının dikilmesini talep etti. Başkan Kafaoğlu ilgili birimlere talimat vererek taleplerin yerine getirilmesini istedi.

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