Başkan Bakıcı, yeni sanayi esnafını ziyaret etti

BOZÜYÜK Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte yeni sanayide faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, esnaflarla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bozüyük için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Bakıcı, esnaflara ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmaları ile yeni projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Bakıcı, esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

Yeni sanayi esnafı, Başkan Bakıcı'ya bu sürpriz ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.



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