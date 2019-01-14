Başkan Ataç'tan Vos26'ya ziyaret

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ataç, Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Zeynep Hayriye Karbölen'den dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Ataç, dernek binasını gezdi. Başkan Ataç ve dernek üyeleri, çocuklara yapılan yardımlar ve klasik otomobiller üzerine bir süre sohbet etti.

Başkan Ataç, Dernek Başkanı Karbölen'i gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Devrim otomobilinin camdan yapılmış bir figürünü verdi. Karbölen ise Ataç'a, derneğe verdiği destekler ve ziyareti için teşekkür ederek, üzerinde hat sanatı ile isminin yazılı olduğu bir anı tabağı hediye etti.

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