Başkan Ataç, sürücü kursu temsilcileriyle buluştu

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkililerini makamında ağırladı. Ziyarette, konuk heyet adına Pelin Kızıltaş Başkan Ataç'a çalışma, eğitim güzergahları ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Sürücü kurslarının önemine değinen Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kurs yetkililerinin Başkan Ataç'a Mustafa Kemal Atatürk portresi armağan ettiği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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