Başkan Aktaş, meme kanseri farkındalık etkinliğinde logo boyadı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında eline fırça alıp, tarihi belediye binası önünde pembe kurdele logosunu yere işledi. Tarihi belediye binası da pembe ışıklarla renklendirildi.

Her yıl 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farklı etkinliklere imza atan, bu yıl da önce tarihi belediye binasını pembe ışıklarla renklendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte tedavide erken teşhisin önemine dikkat çekti. Meme kanserine karşı toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile erken teşhis sonucu meme kanserini yenen kadınlar katıldı.

LOGO YERE İŞLENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlik kapsamında eline fırça alıp, tarihi belediye binası önünde pembe kurdele logosunu yere işledi. Aktaş, erken teşhisle meme kanserinin yüzde 95 oranında tedavi edilebildiğini hatırlatarak, bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ekim ayının meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak için önemli bir ay olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bu, erkeklerde de görülebilen bir hastalık. Erken teşhis için bir farkındalık olması anlamında bir dizi faaliyetler yaptık. Kanser açıkçası çağın hastalığı. Eğer erken teşhis olursa yüzde 95-96 oranlarında bu hastalığın atlatılması mümkün. Her 8 kişiden birinin bu hastalığa yakalanması söz konusu. Konuyu daha geniş kitlelere duyurabilmek adına tarihi belediye binamız pembe renkle aydınlatıldı. Şehrin birçok yeri deyim yerindeyse pembeye boyandı. Bu bir uyarı olsun. İnşallah sesimizin ulaştığı noktalar bu işten esinlenir. Bu hastalığa yakalanma durumu olanlar varsa da inşallah en kısa zamanda teşhisi erken bir şekilde konulur ve bu hastalığı bertaraf eder. Bursa olarak bu konuda güçlüyüz, ülke olarak bu konuda güçlüyüz. Müracaat etsinler, araştırsınlar. İnanıyorum ki herhangi bir sıkıntıya maruz kalmadan bu hastalığı yenmiş olacaklar" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise hastaneler, metro istasyonları, parklar, caddeler gibi 59 farklı noktanın pembe kurdele logosuna boyandığını belirtirken, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



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