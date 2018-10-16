Başkaleli kadınlar, Karadeniz'i gezdi

VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan ve çeşitli kurslara devam eden 50 kadın, Başkale Kaymakamlığı'nın sunduğu imkanla Karadeniz Bölgesi'ni gezdi.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Adem Projesi' kapsamında, ilçede yaşayan ve çeşitli kurslara devam eden 50 kadın, rehberler eşliğinde Karadeniz Bölgesi'ni gezdi. Kültür gezileri kapsamında geziye çıkan kadınların ilk durağı Erzurum, Artvin, Hopa ile Gürcistan'ın Batum kenti oldu. İkinci ve üçüncü günü Rize'nin Ayder Yaylası, Trabzon Uzungöl'ü gezen kadınlar, dördüncü ve son gün ise Trabzon'da bulunan Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü'nü gezme imkanı buldu.

Van'a dönen kadınlar, kendilerine Karadeniz Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme, görme imkanı sunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’a teşekkür ettti. Stres attıklarını ve büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan kadınlar, hayatlarınada ilk kez Karadeniz Bölgesi'ni gördüklerini söyledi.



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