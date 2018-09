Başka illere gönderilen sığınmacı kampı çalışanlarından tepki

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Suriye ve Irak'tan gelen sığınmacıların kaldığı geçici kampın kapatılmasından sonra farklı kentlerde görevlendirilen 81 özel güvenlik ve 26 temizlik görevlisi, duruma tepki gösterdi. Görevlilerden Sabri Dinler, "Gittiğimiz bölgede sürekli mi kalacağız, 2 yıldan sonra geri gelebilecek miyiz? Gittiğimiz yerlerde, 1800 lira gibi bir ücretle ailemizi nasıl geçindireceğiz? Sıkıntılarımız bu yöndedir" dedi.

Midyat'ta yaklaşık 5 yıl süreyle açık kalan, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinin kapatılmasından sonra, kampın güvenliğini sağlayan 81 özel güvenlik ve 26 temizlik görevlisi, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirildi. Kırıkkale, Antalya, Ağrı, Aydın, Sakarya ve Bursa'daki geri gönderme merkezlerinde 2 yıl süreyle görevlendirilen güvenlik ve temizlik görevlileri, sorunun çözümü için Ak Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan ile görüştü. Ak Parti İlçe Başkanı Güneştan, görevlendirme kararının Bakanlığın aldığı bir karar olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu karar neticesinde bir zorunluluktan dolayı yerleri değiştirildi. Ama tabii ben de Midyat İlçe Başkanı olarak şunu söylemek isterim; az önce de ifade ettim, bu arkadaşların öncelikle Midyat'ta kalması bizim hedefimizdir. Devletimizin planlamaları olabilir, devletimizin planlamalarına saygımız sonsuzdur her zaman için. Onlar da zaten bunu ifade ediyorlar, devletin vereceği her yerde görev yapmaya hazır olduklarını söylediler. Ama biz, özellikle bir Midyatlı İlçe Başkanı olarak bu arkadaşların hem Midyat ekonomisine katkılarından dolayı hem de Midyatlı olmalarından dolayı burada kalmalarından yanayız. İnşallah devlet büyüklerimizle, il başkanımızla birlikte bu konuyu istişare edeceğiz. Burada kalmaları için elimizden gelen azami gayreti göstereceğiz."

Arkadaşları adına konuşan Sabri Dinler ise nerede olursa olsun çalışmaya razı olduklarını belirterek, "Bizim sıkıntımız; Gittiğimiz bölgede kalacak mıyız, sürekli mi kalacağız, 2 yıldan sonra geri gelebilecek miyiz? Gittiğimiz yerlerde, bize verilen malumunuz 1800 lira gibi bir ücret alıyoruz, bu ücretle ailemizi nasıl geçindireceğiz? Sıkıntılarımız bu yöndedir. Bunlar iyileştirilirse ya da çareler üretilirse, elbette ki bizim için her yer aynıdır, görevimizi en iyi şekilde ifa edeceğiz. Biz 'gitmeyiz' demiyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

