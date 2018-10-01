Basın Ekspres yolu girişinde TIR devrildi (1)

İSTANBUL, () TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi. (FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.
(FOTOĞRAF)