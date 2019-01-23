Başhekim: Ayşen Gruda'yı saat 13.45'te kaybettik

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Yeşilçam'ın son temsilcilerinden Ayşen Gruda'yı saat 13.45 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisini yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda takip etmekteydik. Fakat iki gündür durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonu çok düşük seyretti. Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Gruda hanımı 13.45'te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisini ileri evre pankreas kanserinden dolayı takip etmekteydik" dedi.

TORUNU EMRE GRUDA: GERÇEK BİR SANATÇIYDI

Emre Gruda ise anneannesinin Cuma günü defnedileceğini belirterek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer. Benim anneannem, hepimizin annesi aramızdan ayrıldı. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesile pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendisi hep 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi. Cuma günü öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze törenini yapacağız. Yoğun bakımda konuştuğumuz oldu. Durumu çok iyi değildi. Bilinci açıktı ve pek acı çekmedi. Bütün hastane personeline teşekkür ederim. Son konuşmalarımızda geçmişten, hayatımızdan bahsettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Güçlü ve sert bir kadındı. Gerçek bir sanatçıydı. Ondan çok şey öğrendim. Kendi sanat hayatım için de ona çok şey borçluyum. Türk halkının başı sağ olsun" diye konuştu.

"AYŞEN HANIMIN VEFATI İLE BERABER HEPİMİZİN AİLESİNDEN SANKİ BİR CENAZE ÇIKTI"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Görkem Gökçelioğlu ise, "Bugün aslında hepimiz için acılı bir gün. Ayşen hanımın vefatı ile beraber hepimizin ailesinden sanki bir cenaze çıktı. Hepimiz çok üzgünüz. Ancak bizim içimiz şu açıdan rahat. Çünkü burada tıbbın en ileri en güncel şekliyle Ayşen hanımı tedavi etmeye çalıştık. Pankreas kanseriyle bir buçuk yıldır mücadele ediyordu. Yoğun bakımda son 1 aydır takip ediyorduk. Neredeyse son dönemini kadar şuuru açık bir şekilde tamamladı" şeklinde konuştu.

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