Başçiflik'te kar şenliği düzenlendi

Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK (Tokat), () - TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 5'ncisi düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi'nce bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde düzenlenen şenliğe, İlçe Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Belediye Başkanı Murat Tuncer de katıldı. Vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşein kar şenliklerinde profosyonel kayakçılar gösteri yaptı. Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen yöre halkı, kendi yaptıkları ipli kayaklar ile eğlendi. Kızaklarla kayanlar ise zaman zaman dengesi kayabederek düştü. Etkinliğe katılanlar çok eğlendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekükr etti.



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