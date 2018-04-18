Başbakan Yıldırım: Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, azalmamış artmaya devam etmiştir

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde erken seçim kararı ile ilgili değerlendirme yaptı. Gerek siyasilerde, gerekse vatandaşlar arasında seçimlerin yapılması konusunda bir irade oluştuğuna dikkati çeken Yıldırım, "Sürenin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeler de dikkate aldığımızda böyle bir karar alma yoluna gidilmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü; Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacağını belirterek, ülkemize, milletimize hayırlı olması dileğinde bulundu. Dün Meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımızı da bu konuyu görüşmede ele almıştır. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın Başkanlığında partimizin yetkili kurulları bir araya gelip bütün bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar vermişti. Verilen karar da seçimlerin bu yıl içerisinde ve bugünden itibaren 65 gün sonra 24 Haziran'da yapılması yönünde olmuştur. Denilebilir ki, neden seçimler erkene alındı? 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu, neden değişti tarih diye bazıları merak edebilir." dedi.

Başbakan Yıldırım, gerek siyasilerde gerekse vatandaşlar arasında seçimin erken yapılması konusunda irade oluştuğuna dikkati çekerek, jeopolitik durum ve güvenlik konularının da dikkate alındığında seçimin erken yapılmasının uygun görüldüğünü kaydetti. Yıldırım şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla beraber parlamenter sistem değiştirilmiş, ve halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasamızda yerini almıştır. Bu Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra bazı maddeler, hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddelerin de yapılacak ilk seçimlerde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki zaman içerisinde 2 yılı aşkın süre içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümetimiz, partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen, seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, süre, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu değişikliğin artık biran önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemektedir, ümit etmektedir. Ve sürenin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeler de dikkate aldığımızda böyle bir karar alma yoluna gidilmiştir. Bu kararın ülkemiz, ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2 yıla yakındır Başbakan olarak 65. hükümette görev yapıyorum. 2 yıl kısa bir süre olabilir ama Türkiye siyasi tarihinin çok önemli olaylarını yaşadığımız tarih olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, hemen arkasından FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD, YPG örgütlerine savunma esaslı değil taaruz esasına göre mücadelenin başlatılması, Fırat Kalkanı harekatı ve akabinde yıllardır karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini topyekün... Anayasa değişikliği, yönetim değişikliği meclise MHP ile getirilmiş olması ve daha sonra da halk oylamasıyla bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyuyla gerçekleşmiş olması... Bütün bunlar aslında son 2 yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli gelişmelerdir. Elhamdülillah milletimizin desteği ve duasıyla adeta ülkemizin beka sorunu haline gelen bu hadiselerden başarıyla bu günlere geldik. Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve seçimlere katılacak siyasi partilere de başarılar diliyorum."

Başbakan Binali Yıldırım, ülke menfaatini daima kendi ikbalinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Bazen şu soruyu da soranlar oluyor. Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var. Neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz, denebiliyor. Şunu başından beri söylüyorum, ülkemin geleceği, milletini geleceği benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik. Bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya ülkemin geleceği için, milletimizin selameti için, başarısı, huzuru için gayret etmeye devam edeceğim. Söyleyeceklerim bu aşamada bu kadar, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×