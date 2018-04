Başbakan Yıldırım, İzmir'de (2)

ÇOCUKLARININ YAPTIRDIĞI OKULU AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, Menderes'in Küner köyüne yaptığı ziyaretin ardından Karabağlar ilçesi Selvili Mahallesi'ne geçti. Çocukları Bahar Büşra Köklübay, Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Eşi Semiha Yıldırım'ın da hazır bulunduğu törene ayrıca, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuştu. Bakan Yılmaz, "İzmir'de en çok ihtiyaç duyulan alanda bu okul açıldı. Bu okul Yıldırım Ailesinin eğitime kazandırdığı ilk okul da değildir. Ancak bu okulu tacın incisi konumundadır. Okulumuz cuma günü öğrencileriyle buluştu" dedi.

BAŞBAKAN KÜRSÜYE ÇIKTI

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, açılışa katılan kalabalığın "Her yer Binali, her yer Yıldırım" sloganı arasında kürsüye çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, "Benim için, ailem için çok anlamlı, gurur verici bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arifesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin İzmir'den çıkan bir milletvekili, son başbakanı olarak size hitap ederken pek çok heyecanı birlikte yaşıyorum. Rahmetli anamın ve Allah uzun ömürler versin, sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan okulları güzel ilçemiz İzmir'in en vefakar ilçelerinden birisi Karabağlar'da okuyan yavrularımıza armağan ediyoruz. Benim anam Bahar Yıldırım'ı ömrünün baharında kaybettiğimde kendisi henüz 38 yaşındaydı. Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili annemin de ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce, güzel annemin şevkatli kollarıyla bana sarıldığını hissettim. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında öksüz bıraktığında bizim çok ama çok okumazı isterdi. Biliyorum ki şu anda onun ruhu bizi görüyor ve bu manzaradan mutlu oluyor. Analarımız için ne yapsak azdır. Eğer bugün anam hayatta olsaydı, sırtımda hacca bile götürürdüm. Kayınvalidem Havva anam da bana anamın yokluğunu hiç hissettirmedi. Ailemize kol kanat geren bir hanımefendi. Sağlık nedenleriyle aramızda değil, kendisinin de ellerinden öpüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Topal Dursun'un evladı olarak Bahar Hanım'ın evladı olarak doğan Binali Yıldırım, şu anda Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olarak sizlerle beraberse, bunu ülkemize, güçlü cumhuriyetimize ve aziz milletimize borçluyuz. Kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimiz, çocukluk çağında yetim kalan bu kardeşinize, ülkesine hizmet etme imkanı verecek ve ona imkanlar hazırlayacak büyük bir yönetim şeklidir. Bugün bütün yavrularımız da köylerde, şehirlerde ülkemizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Bütün yavrularımızın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

'23 NİSAN TÜRKİYE'NİN İLK RESMİ BAYRAMIDIR'

Konuşmasına "23 Nisan Türkiye'nin ilk resmi bayramıdır" diyerek devam eden Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bugünlerde çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri, emanetin önemini ve büyüklüğünü daha çok anlatacağız. Özellikle ülkemize, devletimize, bayrağımıza yönelik bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında daha fazla ülkemize sahip çıkacağız. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Ay yıldızlı bayrak altında yaşayan her bir vatan evladı bilsin ki; ne Kurtuluş Savaşı, ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışması, ne bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimleri, ne de şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Bunun için de birbirimize daha çok kenetleneceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz. Ülkemizin düşmanları bellidir. Düşmanları bayrağımıza karşı çıkanlardır. Düşmanlar 780 bin metrekare vatan toprağında ayrımcılık yapamaya kalkanlardır. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerdir. İç ve dış mihraklara, kardeşliğimizi çekemeyenler ne yaparsa yapsın, Afirin'de yaptığımız gibi, El Bab'ta yaptığımız gibi, Gabar'da yaptığımız gibi, Bestler Dereler'de yaptığımız gibi, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirtmeyiz, bu ezanı dindirtmeyiz" dedi.

TEKNOLOJİ UYARISI

Konuşmasında teknolojinin esiri olmamak gerektiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci Dünya Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda 7 düvelle mücadele eden bu millet, teknoloji esiri olmamalı. Teknoloji eğitimde, bilimde, hayatın her yerinde olmalı ama anamızın babamızın hatırını da sosyal medyadan sormanın bizim hasletlerimize yakışmadığını söylüyorum. Bayram tebrikleri bile toplu mesajlarla yapılıyor. Neredeyle iletişim kurmak yok oluyor. Kendimizi bu esaretten kurtarmalıyız. Hatta geçen gün bir şeye şahit oldum. Bakıyorum birisi düğün davetiyesinin fotoğrafını çekmiş, arkadaşına göndermiş. Arkadaşını düğüne davet ediyor. Arkadaşı da geri kalır mı muzip, tutmuş bir çeyrek altının fotoğrafını çekip ona göndermiş. Hayırlı olsun diye kutlama yapıyor. Ne hale geldik. Eğitim odaklı teknolojiyi geliştirmeye yönelik sonuna kadar kullanalım ama insanlığımızı, ruhumuzu, sevgimizi birbirimize göstermekte de cimri olmayalım. Bu okulda teknolojinin geliştirdiği her türlü imkan var. Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı" diye konuştu.

24 Haziran seçimleri için de vatandaşlardan destek isteyen ve değişime hazır olup olmadıklarını soran Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni bir destan yazacak mısınız" diye de sordu. Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, "Başbakanlık görevim sona eriyor ama İzmir'e sorumluluğum devam ediyor. İzmir için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasından sonra Milli Eğitim Bakanı ile birlikte, aralarında çocuklarının da bulunduğu hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte okulu gezdikten sonra etkinlik alanında çocuklarla buluştu.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

