Başakşehir'de kameradaki yankesici yakalandı

İstanbul,()

BAŞAKŞEHİR'DE çarşı ve pazarlarda motosikletle "Kapkaç ve Yankesicilik" yapan bir kişi yakalandı. Şüphelinin çocuğuyla yolda giden bir kadının cebinden cüzdanını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de görev yapan Mobil Park timleri 03 Ekim'de çocuğuyla yolda yürüyen bir kadının cebinden cüzdanının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başalttı. Şüphelinin bir motosikletle gezdiğini belirleyen polis harekete geçti. Kovalamaca sırasında H.Ç. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 2 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar sahiplerine teslim edildi. Devam eden çalışmalarda diğer şüpheli de yakalandı. Yaşı küçük şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. H.Ç. ise tutuklandı.

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