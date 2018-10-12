Başakşehir'de elektrik kabloları yere sarktı trafik kilitlendi

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()

BAŞAKŞEHİR'DE işlek bir caddenin üzerinden geçen elektrik kabloları yere sarkınca trafik kilitlendi. Saatlerce trafiğin içinde kalan vatandaşlar trafiğin az da olsa ilerlemesi için yoğun çaba sarfetti. Mahalle aralarına kadar sarkan trafik 2 saatin sonunda BEDAŞ ekiplerinin kabloları kesmesiyle açıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Altınşehir Meydan'ında meydana geldi. Eski İstanbul Caddesi üzerinden geçen elektrik kabloları yola sarktı. Sarkan kablolar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu caddeye çıkan tüm ara sokakların yanı sıra Altınşehir Mahallesi'nde bulunan diğer caddelere de yansıdı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Saatlerce trafiğin içinde kalan vatandaşlar trafiğin az da olsa ilerlemesi için yoğun çaba sarfetti. Bazı vatandaşlar araçların geçişi için beton bariyeri kaldırarak kilitlenen yolu açmaya çalıştı. Bir vatandaş ise yüksek araçların ve diğer araçların geçişi için sürücülere yön tarif etti. Yolun açılması için büyük çaba harcayan vatandalar ile bazı sürücüler arasında gergin anlar yaşandı. Çok sayıda belediye otobüsü ve yolcuları da trafikte kaldı. Bir otobüs şoförü "45 dakika da geçtik 1 saatte geri döneceğiz. Herkes işine geç kaldı herkes şikayetçi" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARI DA TEHLİKE ATLATTI

Olayı görüntüleyen basın mensupları da büyük tehlike atlattı. Basın mensupları bir görgü tanığı ile röportaj yaptığı sırada geçmemesi gereken noktadan geçen bir kamyonet kablolara takıldı. Basın mensupları ve vatandaş devrilmek üzere olan direkten son anda uzaklaştı.

BEDAŞ EKİBİ KOŞARAK GELDİ

BEDAŞ ekipleri trafik yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 2 saat sonra olay yerine ulaşabildi. Kuruma ait araçla olay yerine ulaşamayan bir görevli araçtan indi ve koşarak olay yerine ulaştı. Görevli ilk olarak kabloya giden elektrik akımını kesti. Bir süre sonra olay yerine ulaşan BEDAŞ aracındaki sepete binen bir başka görevli makasla kabloları kesmesiyle trafik normal seyrine döndü.

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