Bartın Platformu: Bu karar baştan ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu. Bartın Platformu Sözcüsü Recai Çakır, "Bu karar baştan beri savunduğumuz ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu. Bize Ankara'da yargıçlar var dedirtti. Adalete olan güvenimizi arttırdı" dedi.HEMA Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bartın'ın yeşil ile denizin buluştuğu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurmayı planladığı termik santral için verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi 'ÇED olumlu' kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2 bin 2 kişi temyiz isteminde bulundu.Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istemi ile açılan dava Danıştay 14. Dairesi'nde görüldü. Danıştay 14. Dairesi'nde oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:"Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi'nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına."'2019 DAVACIYLA AÇTIĞIMIZ DAVA 2019 YILINDA SONUÇLANDI'Danıştay kararından sonra Bartın Platformu üyeleri, Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Bartın platformu adına basın açıklaması yapan sözcü Recai Çakır, şunları söyledi:"Amasra'da yapılmak istenen iki ayrı termik santralin ÇED süreçlerini daha önce 6 kez durdurmuş ve iptal ettirmiştik. Buna rağmen aynı şirket tarafından termik santrallerin isimleri değiştirilerek ÇED süreçleri hukuksuz şekilde yeniden başlatılmış ve bir tanesinin ÇED süreci yine hukuksuz şekilde devam ettirilmişti. 43 bin vatandaşımızın verdiği bireysel itiraz dilekçelerinden çekinen bakanlık 2014 yılı temmuz ayında ÇED dosyasını rafa kaldırmıştı. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan belirsizlik ortamı fırsata dönüştürülerek raftaki Hema Termik Santrali ÇED raporu dosyası tam 1,5 yıl sonra indirilerek 6 Ekim 2016 tarihinde onaylanmış ve Amasra'da termik santral yapımının önü açılmıştı. Bu kararın peşisıra Bölgesel Çevre Düzeni Planı da hukuksuz bir şekilde değiştirilip termik santral, Çevre Düzeni Planı'na işlenmişti. Bizler Bartın Platformu olarak rekor sayıda davacıyla yani 2019 yürekli insanla birlikte Zonguldak İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştık. Ne yazık ki termik santral için çok haklı gerekçeler sunduğumuz bu başvurumuzu Zonguldak İdare Mahkemesi reddetmiş ve Amasra'da termik santral yapılmasının önünü açmıştı. Biz de bu kararı aynı davacılarla Danıştay'da temyiz etmiştik. 2019 davacıyla birlikte açtığımız dava 2019 yılında sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi oybirliği ile vermiş olduğu kararda Hema Termik Santrali ve Hema Limanı hakkında verilmiş olan iki ayrı ÇED olumlu kararını karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere iptal etti. Bu karar yapılmak istenen termik santral, liman, lavvar tesisi ve diğer eklentilerin entegre tesisler olduğu için ayrı ayrı ÇED süreçlerine tabii tutulmaları yerine, kümülatif etkilerini değerlendirecek şekilde tek bir ÇED sürecine tabii tutulmasının zorunlu olduğu gerekçesine dayandırıldı. Bu karar baştan beri savunduğumuz ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu. Bize Ankara'da yargıçlar var dedirtti. Adalete olan güvenimizi arttırdı."BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN: MÜCADELEYİ BIRAKMAYALIMBartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin de "Biz mücadelede her türlü olumsuzluğa karşı çalıştık, bunu başardık. Mahkeme sonuçlandı. Ama biz mücadeleyi bırakmayalım. Bunlar güçlü, arkamızdan dolanırlar yine aynı şeyi yaparlar. Sürekli uyanık olmamız gerekir" diye konuştu.CHP'Lİ VEKİL BANKOĞLU: 43 BİN İMZA İLE MÜCADELE ETTİKCHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise şöyle konuştu: "Bu başarı Bartın ve Amasra'nın başarısıdır. Amasra'nın gerçek sahipleri 2 bin 19 davacı ve 43 bin imza ile biz mücadele ettik. Ve siz yine başaramadınız. Biz burada olduğumuz sürece siz bu santrali buraya kuramayacaksınız. Danıştay'ın aldığı bu kararı değiştirmeye çalışabilirler. Sürekli uyanık olmamız gerekir" dedi.FOTOĞRAFLI