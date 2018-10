Bartholomeos, Sümela Manastırı'nı gezip restorasyon çalışmalarını inceledi

Fatih TURAN- Uğur AYDIN/TRABZON, () - FENER Rum Patriği Bartholomeos, Doğu Karadeniz gezisi için geldiği Trabzon'da, Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı gezerek, restorasyon çalışmalarını inceledi. Bartholomeos, uzun süredir kapalı olan manastırda, 15 Ağustos 2019 tarihinde ayin yapacaklarını söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Doğu Karadeniz gezisi için uçakla bugün saat 12.00'de Trabzon'a geldi. Havalimanında beraberindeki din adamlarıyla bir süre dinlenen Bartholomeos, daha sonra Sümela Manastırı'nı gezmek için Maçka ilçesine geçti. Bir süredir ziyarete kapalı olan manastırı gezen ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bartholomeos'ya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu eşlik etti. Ayvazoğlu, Bartholomeos'ya restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bartholomeos'nun ziyareti sırasında, elinde çiçek ve Trabzonspor atkısının olması dikkat çekti. Bartholomeos, manastır ziyareti öncesi yakından ilgilendiği çocuklara da şeker ve çeşitli hediyeler verdi. Jandarma ve polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

'3 SENE SONRA TRABZON'A GELDİK'

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bartholomeos, "3 sene sonra Trabzon'a geldik, buraya tekrar gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon'da ilgi ve sevgiyle karşılandık ve bizi manastıra getirdiler, gezdirdiler, anlattılar. Bu çok önemli tarihi ibadet yerinin restore edilmesi, ihya edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması memnuniyet vericidir. Bu gibi mabetler ve ibadet yerleri sadece memleketimizin değil tüm insanlığın kültür mirasının parçalarıdır. Bu yüzden bu kültür miraslarını korumalıyız ve gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de patrikhane olarak inanç turizmi ve ibadet yerlerinin korunması için ilgi gösteriyoruz. Böyle güzel eserler ve restorasyonlar yapıldıkça seviniyoruz" diye konuştu.

'15 AĞUSTOS'TA AYİN YAPACAĞIZ'

Tarihi manastırda 15 Ağustos 2019'da ayin yapacaklarını da açıklayan Bartholomeos, "İlgili makamlara bu gayretleri için teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın da izinleriyle 15 Ağustos 2019'da 'Meryem Ana Günü'nü eskiden de olduğu gibi bu manastırda ayin yapacağız. İlişkilerimiz son derece dostanedir. Geleceğe ve bütün insanlara her zaman iyi niyetle optimist olarak bakıyorum. Her şey için ümitliyim, her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Sümela Manastırı girişindeki Aya Varvara Kilisesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos, kemençe çalıp, atma türkü seslendiren kişiye 50 lira bahşiş verdi.

Geceyi Trabzon'da geçirecek Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun, yarın Giresun'a gidip, tarihi mekanları ziyaret edeceği belirtildi.



