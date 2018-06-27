Baro: Trabzon'da 'seyyar sandık' uygulaması yanlış anlaşıldı

TRABZON'da, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, baronun 50 avukatla oluşturduğu 'Seçim Hukuku ve Güvenliği Komisyonu' sandık başlarında seçimleri izledi, rapor hazırladı. Raporda; hasta, yatağa bağımlı ve yaşlılar için bu yıl ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulamasının Trabzon'da yanlış anlaşıldığı, vatandaşların sabit sandıkların taşınmasını ve oyunu bu şekilde atmayı ısrarla talep ettiği, bunun da gerginliğe ve genelgeye aykırı uygulamalara yol açtığına yer verildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Trabzon Barosu Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, 24 Haziran seçimlerinin seçim hukukuna uygun ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla baro olarak 'Seçim Hukuku ve Güvenliği Komisyonu' kurduklarını söyledi. Komisyonda görev alan 50 avukatın seçim günü saat 05.30'dan 01.00'e kadar çalıştığını aktaran Suiçmez, "Komisyon üyesi avukatlar tarafından il merkezi ve ilçelerde seçim izlenmiş, gelen ihbarlara ve sorulara karşı çözüm üretilmiş, ilçe seçim kurulları ile seçmenler arasında koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olunmuştur. Sorunların ısrarla devam ettiği yerlere de avukatlarımız bizzat giderek sorunu yerinde çözmeye çalışmışlardır. Sandıklar kapandıktan sonra da il ve ilçe seçim kurullarında gözlemci sıfatıyla oyların sayımı takip edilmiştir" dedi.

'SABİT SANDIKLARIN TAŞINMASI İSTENMİŞ'

Seçim süresince karşılaşılan sorunlara ilişkin rapor hazırladıklarını ifade eden Suiçmez, genelgeye uyulmaması ve yanlış anlaşılmasından kaynaklı sorunlar yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Sandık görevlilerinin eğitilmelerine rağmen tutanaklarını eksik tuttukları gözlemlenmiştir. Bu durum tutanakların aktarımında gecikmeye yol açmıştır. 'Seyyar sandık' olayı konusunda vatandaşın yeterince bilgilendirilmediği ve bu nedenle seyyar sandık uygulamasının yanlış anlaşıldığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda vatandaş sabit sandıkların taşınmasını ve oyunu bu şekilde atmayı ısrarla talep etmiş, bu da gerginliğe ve genelgeye aykırı uygulamalara yol açmıştır. Genelge 135/2'nin vatandaşa anlatılması gerekmektedir. Engellilerin oy kullanmasına ilişkin 135 sayılı genelgenin 32'nci maddesinin yani refakatçi ile oy kullandırılması hükmünün, vatandaşlar tarafından genelgeye aykırı şekilde uygulanmasının ısrarla talep edildiği gözlemlenmiştir. Genelgeye uygun hareket eden sandıkların üzerinde baskı uygulanmaya çalışılmıştır. Okuma- yazma bilmeyen kişilerin oy kullanması durumu genelgenin 33'üncü maddesinde çok açıkken, vatandaşlar refakatçi ile oy kullanma konusunda ısrarcı olmuş ve bu konuda ihtilaflar yaşanmıştır. Az olmakla birlikte mükerrer oy kullanımı, yanlış sandıkta oy kullanımı gözlemlenmiştir. Tüm uyarılara rağmen bazı sandıklarda oy pusulalarının mühürlenmesinin unutulduğu, fark edildiğinde eksikliğin giderildiği gözlemlenmiştir. Birçok sandıkta müşahitler sandık alanında engellenmeye çalışılmış, bu konuda Seçim Kurulu devreye girmek zorunda kalmıştır. Bazı okullarda muhtarların seçmen kâğıdı dağıtmak için masa açtığı ve bu esnada yönlendirme yaptığı gözlemlenmiştir. Bu hususta da Seçim Kurulu devreye girmiştir."

Seçim hükümlerinin gerek sandık kurulları gerekse vatandaş tarafından yeterince bilinmediğinin tespit edildiğini ve bu nedenle sorunların ortaya çıktığını ifade eden Suiçmez, halkı bilgilendirmek ve seçim görevlilerini eğitmek hususunda komisyonun olarak görev almaya hazır olduklarını iletti.

Trabzon Barosu Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve seçilen 27'nci Dönem milletvekillerini kutladıklarını da sözlerine ekledi.



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