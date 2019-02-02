Barış Manço İzmir'de konserle anıldı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, () - TÜRKİYE'de rock müziğin öncülerinden Barış Manço, vefatının 20'nci yıl dönümünde, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Kurtalan Ekspres'in konseriyle anıldı.

Usta sanatçı Barış Manço, 20'nci ölüm yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde anıldı. Manço'nun kurucusu olduğu Kurtalan Ekspres grubunun konser verdiği gecede sanatçının hayranları bir araya geldi. İki saat süren konserde Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından Gülpembe, Kara Sevda ve Kol Düğmeleri tüm sevenleriyle birlikte seslendirildi.

Manço'yu 20 yıl önce 1 Şubat'ta kaybettiklerini ve şimdi İzmir'de andıklarını söyleyen Kurtalan Ekspres grubunun üyelerinden Ahmet Güvenç, "Barış'ı kaybettiğimizde sudan çıkmış balık gibi olduk ama misyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu. Barış'ın bir lafı vardı 'İnsan anılmadığı sürece ölür' derdi. Ben olduğum sürece Barış hiç ölmeyecek" dedi. 'Kadına şiddete hayır' ve 'çocuk istismarına dur' temalı yeni albümleri 'Sessiz Çığlık' ile ilgili de bilgi veren Güvenç, yeni albümlerinin çıkış şarkısı için Şevval Sam ile birlikte bir klip çektiklerini söyleyerek, "Artık aşk şarkıları yapamayız. Toplumsal konulara parmak basmalıyız. Ege'nin sularında hayatını kaybeden Suriyeli mülteci Aylan Kurdi ile ilgili bir parçamız var. Sessiz Çığlık adlı şarkımıza ise, 'kadına şiddete hayır' temalı bir klip çektik. Çocuk istismarına ve kadına şiddete hayır diyoruz! Bu kadar sıkıntılı, bu kadar uzücü haberler gelirken eğlenceli bir şarkı yapamazdık. İlk tepkiler gayet güzel" diye konuştu.

Gecenin sonunda sahne alan İzmirli müzisyen Gökhan Özden ise, "Barış ağabey bizim için büyük bir idol. Onun şarkıları, onun programları ile büyüdük. Doğruluğu, güzelliği onunla öğrendik, rahmetle anıyoruz" dedi.

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