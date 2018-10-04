Barınaktaki köpekleri sevip, beslediler

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de bir grup ortaokul öğrencisi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, belediyeye ait barınağı ziyaret ederek buradaki köpekleri sevdi.

Mihriban Emin Günel Ortaokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Nevşehir Belediyesi Köpek Barınağı’nı ziyaret etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kontrolünde, 2000 Evler Mahallesi Karayazı mevkiinde oluşturulan Köpek Barınağı’na gelen öğrenciler, köpeklere yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte barınaktaki köpekleri besleyerek sevdiler.

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