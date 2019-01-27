Bardaki çifte cinayete yine 2 müebbet

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 5 yıl önce barda çıkan kavgada, 1'i kadın 2 kişiyi tabancayla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan İsmail Aktürk (61), yerel mahkeme tarafından iki kez müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Yeniden hakim önüne çıkan Aktürk, yine iki kez müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bursa’nın Mudanya ilçesinde, o dönem belediye başkanı olan AK Partili Hasan Aktürk'ün yeğeni marangoz İsmail Aktürk, gittiği barda garsonluk yapan ve masasına oturan Emine Bekereci (46) ile sohbete başladı. Bekereci bir süre sonra masadan kalktı. Aktürk, Bekereci'nin yan masada oturan tekel bayii işleten Bülent Öztaş (25) ve arkadaşlarının yanına gitmesine sinirlendi. Çıkan kavga sırasında Aktürk, tabancasını çekip rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Emine Bekereci ile Bülent Öztaş ve birlikte oturduğu Cevat Gündoğdu (61) ile Kamil Kılıç’ı (32) yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bülent Öztaş ile Emine Bekereci öldü, diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.'GARSONLAR MÜDAHALE EDİNCE ELİMDEKİ TABANCA ATEŞ ALDI'Olaydan sonra tutuklanan İsmail Aktürk, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 'Kasten iki kişiyi öldürmek' ve 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından yargılanan İsmail Aktürk, yargılamalar sırasında yaptığı savunmasında, olay günü barda alkol aldığını söyleyerek, "Bir ara içki bardağım devrildi. Daha sonra yanıma gelen bir genç bana 'adam gibi otur' diyerek hakaret etti. Ben de 'sen kim oluyorsun, buranın sahibi misin?' diye sordum. Yanımdan ayrılıp, bir başka masaya oturdu. Burada yanındaki kadına da beni gösterip gülüyordu. Neden güldüklerini sordum. Bunun üzerine o kişi, masadan kalkarak bana saldırdı. Yanımda taşıdığım tabancamı çıkartarak kendimi savunmak için bir el ateş ettim. Garsonlar bana müdahale edince, elimdeki tabanca ateş aldı. Bu sırada da istemediğim halde diğer kişiler de vurulmuş. Amacım kesinlikle kimseyi öldürmek değildi. Çok pişmanım" dedi.YARGITAY, KARARI BOZDUYargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vekili duruşmaya katılmadığından usulden bozdu. Yeniden yargılanmasına karar verilen İsmail Aktürk, Bandırma 2. Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Mahkemece söz verilen Aktürk, “Bugüne kadar kimseye zarar vermiş değilim. 56 yaşında başıma bu olay geldi. Olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdim” dedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının söz hakkı almasının ardından , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılımını kabul ederek, sanık İsmail Aktürk’e önce kez 4 müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra mahkeme, sanığa, iki ayrı cinayetten iki müebbet ve Cevat Gündoğdu’yu yaralamaktan 10 yıl, Kamil Kılıç’ı yaralamaktan ise 12 yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI