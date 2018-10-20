Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı

ÇANAKKALE’de, kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 210 bin lirasını almaya kalkışan iki telefon dolandırıcısı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Yaşlı kadının 210 bin TL'si banka görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu.Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta yaşayan Hafize P.'yi (78) dün arayan telefon Ali T. (32) ile Hüseyin B. (32) kendilerini polis olarak tanıttı. Telefonda yaşlı kadına "Polis bankadaki paranıza el koyacak. Ayrıca evinizde yapacakları aramada altın ya da para çıkarsa hakkınızda işlem yapılacak" denildi. Hafize P., bunun üzerine paniğe kapıldı. Telefondaki dolandırıcılar kadına bankada tüm parasını çekip kendilerine vermelerini söyledi. Hemen bankaya giden Hafize P., 210 bin TL’sini çekti. Bu sırada durumdan şüphelenen banka görevlisi, Hafize P.’nin oğlunu arayıp, annesinin bankadan 210 bin TL’sini çektiğini söyledi. Annesinin dolandırılabileceği ihtimali üzerinde duran oğlu hemen polise haber verdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Hafize P.’yi takibe aldı. Bankadan çıkan yaşlı kadın, telefon dolandırıcılarının verdiği adres olan Kaya Sokak’taki boş bir inşaata geldi. Burada yaşlı kadından 210 bin TL’yi alan dolandırıcılar Ali T. ve Hüseyin B. polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ali T. ve Hüseyin B.'nin hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılıktan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenilirken, Hüseyin B.'nin ayrıca yakalandığı sırada başkasına ait kimlik vermesinden dolayı da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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