Banka genel müdürüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul - GEZİ olayları döneminde Twitter hesabından bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gezi olaylarının yaşandığı 6 Haziran 2013 tarihinde bir gazetecinin Twitter üzerinden paylaştığı videoyu retweet eden HSBC Bank'ın Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile başlatılan soruşturma tamamlandı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Kervancı hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı. İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, bir gazeteci tarafından paylaşılan ve Kervancı tarafından da retweet edilen suça konu videoda, Gezi olayları sırasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği belirtildi.

HAKARET KASTININ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Kervancı'nın savunmasında iddianameye konu videoyu takip ettiği bir yazarın paylaştığını, kendisinin de bu videoyu herhangi bir yorum eklemeden ve görüş beyan etmeden retweeet ettiğini beyan ettiği belirtilen iddianamede, "Şüphelinin savunmasında videonun 'Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor' şeklindeki başlığının dikkatini çektiğini, gazetecinin paylaştığı bu videonun içeriğini, olaylara nasıl bir yorum getirdiğini merak ettiğini, ancak izlemeye fırsat bulamadığını, suça konu videoyu içeriğini bilmeden retweet yaparak kendi sosyal medya hesabında paylaştığını, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanına hakaret kastının bulunmadığını beyan ettiği" belirtildi.

HAKARETTEN 2 YIL 4 AYA KADAR CEZASI İSTENDİ

Suç tarihinde Başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kamu görevlisi" sıfatına haiz olduğu kaydedilen iddianamede şüpheli Kervancı'nın, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Dosyanın gönderildiği İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

