Balkonda öldürülen pitonun sahibine 5 bin lira ceza

ANTALYA, () - ANTALYA'da, balkondaki su giderinden çıkmak isterken ev sahibi tarafından zıpkınla öldürülen piton yılanıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü tarafından yılanın sahibi Y.K.'ya 5 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Haydar ve Gonca Çekici çifti, 29 Eylül'de akşam saatlerinde evlerinin balkonundaki su giderinden çıkmaya çalışan yılanı fark etti. Korku yaşayan Çekici, ilk olarak demir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bunda başarılı olamayan çift, tekrar gidere kaçan yılanı su dökerek çıkardı. Yılanı kontrol altına alan Haydar Çekici, zıpkınla başını ezerek öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da dışarı çıkararak teyzesine gönderdi.

Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, yılanın, boyu yaklaşık 1 metreyi geçkin Afrika kökenli 'top piton' (ball python) cinsi olduğunu belirledi. Yılanın 4'üncü katta oturan Y.K.'ya ait olduğunu, olay tarihinden yaklaşık 1,5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığı belirlendi.

5 BİN 254 TL CEZA UYGULANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili tespitlerini tamamlayıp tutanak tuttu. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı türlerden bulundurması nedeniyle yılan sahibi Y.K.'ya 5 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.