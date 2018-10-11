Balkonda akıma kapılan Yasemin ile kurtarmak isteyen annesi yaralandı (2)

ANNE TABURCU EDİLDİ, YASEMİN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde evinin balkonunda oynarken elindeki paspasın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Yasemin Yapar ile onu kurtarmak isteyen annesi Hatice Yapar Kocaeli'deki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hatice Yapar tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, kızı Yasemin Yapar'ın elektrik akımına bağlı yanıklar olduğu için tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Yasemin Yapar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), ()