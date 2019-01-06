Balkanların 'koleda' geleneği Büyükmandıra'da hayat buldu

BALKANLAR'da bin yılık geçmişe sahip olan ve kışın en soğuk, en sert gecesinde eğlence olarak düzenlenen kostümlü 'koleda' geleneği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yaşatıldı. Beldede ilk kez kutlanan geceye yüzlerine korkutucu makyaj yaparak katılanlar, soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde ilk kez düzenlenen 'koleda' gecesine Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez eşi Gülay Balyemez, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı eşi Naciye Kırcı, belediye meclis üyeleri, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği, Cumhuriyet Ortaokulu Okul Aile Birliği üyelerinin yanı sıra çevre illerden de katılanlar oldu. Kalabalık ellerinde meşalelerle Kültür Parkı'na kadar yürüdü.

Koleda gecesine katılanlar yüzlerini boyayıp, beyaz pelerinler giyerek ateş yaktı. Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, koledanın Balkanların bin yıllık geçmişine sahip bir Müslüman geleneği olduğunu söyleyerek, "Orta çağdan beri bilenen Koleda geleneği kışın en soğuk gününde tertiplenir. Aile bireyleri, akrabalar, komşular bir araya gelir kötü ve karamsar düşünceyi sembolize eden kıyafetler giyer. Çocuklara korkutucu masallar anlatırlar. Bu sırada bazı karamsarlık ve kötü düşünce sembolü olan kıyafetler de giyilir, giyilen bu kıyafetler tamamen karamsarlığı ve kötülüğü sembol eder. Gece soba üzerinde kabak tatlısı pişirilir, kabakların kabukları güzel kokular yayması için peçka üzerine konulur. Kabakla birlikte mısır, buğday kaynatılır, patates pişirilir ve gecenin sonunda tüm bu yiyecekler aile bireyleri ve komşularla birlikte yenilir. Balkanlardaki dayanışmanın bir göstergesidir. Balkanlarda Hıristiyan inancına sahip olanların haç çıkarma ve cadılar bayramına karşın Müslüman inancına sahip olanların organize ettiği koleda gecesi kuşaktan kuşağa Müslümanların yaydığı bir gelenek olarak bilinmektedir" diye konuştu.

Yerel sanatçıların konser verdiği etkinlikte eğlence dans gösterileri, havai fişek gösterileriyle geç saatlere kadar sürdü.



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