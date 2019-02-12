Balıkesir’de şehre akademik dokunuş

BALIKESİR’de, şehrin geleceğine ilişkin yol haritasını ve eylem planını ortaya çıkarmak için kentte görev yapan doçent ve profesörlerden oluşan 50 akademisyenin katılımıyla Akademik Danışma Kurulu düzenledi.Karesi Belediyesi ve Karesi Konseyi öncülüğünde Balıkesir'de görev yapan doçent ve profesörlerden oluşan Akademik Danışma Kurulu düzenledi. Kurula Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, 50 doçent ve profesör katıldı. Toplantıya katılan tüm akademisyenler projeleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.‘DEĞER ÜRETEN ŞEHİR BALIKESİR’Balıkesir'in geleceği için bütün şehre dair proje ve fikirlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak istedikleri için akademisyenler ile bir araya geldiklerini belirten Yücel Yılmaz, "Akademik Danışma Kurulu buluşmamızda, değerli akademisyenlerimizle şehrimiz için bir aradayız. Ortak geleceğimizi tasarlamak, yaşadığımız mekanı el birliğiyle daha iyi noktalara taşımak için fikri platformlarda buluşmak, bizler için çok değerli. Balıkesir’in 'değer üreten şehir' olması için şehrimizi el birliğiyle, insanımızın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen bir hale getirmemiz mümkün" dedi.‘İSTİHDAMI DA NASIL ARTTIRABİLİRİZ’Balıkesir’in ortak payda olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Üniversitemiz Şehre Nasıl Dokunur projesi ile yola çıkmıştık. Bu toplantılar, bizim ilk toplantımız değil. Karesi Belediyesi olarak üniversitemizdeki hocalarımızla çok farklı projeler yaptık. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Burhaniye, Ayvalık fakültelerinden bir çok hocamız buraya geldi. Hocalarımızın her birinin uzmanlık alanı farklı, ortak noktada Balıkesir'i bir cazibe merkezi haline nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Güvenli, huzurlu, eğitim kalitesi yüksek, yerli ve yabancı turistlerin daha uzun süre konaklaması ve 12 aya yayılabilecek etkinlik sirkülasyonunu nasıl yaparız, istihdamı da nasıl arttırabiliriz, bunları masaya yatırdık. Elimizdeki verileri paylaşarak buradan çıkacak olan fikirleri yol haritasına dönüştürüp gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Burada Balıkesir için çok güzel beyin fırtınası ortamı yakaladık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI