Balıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi

BALIKESİR'de yapımı tamamlanan kentin en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi. İncelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, kavşağın kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Balıkesir'in en büyük köprülüğü kavşağı olan Adliye Kavşağı bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı. 2 geliş, 2 gidiş olmak üzere duble yol olarak uzun yıllardır Balıkesirlilere hizmet veren eski yol, açılışın ardından 8 şeritli olarak, adliye ve şehir hastanesinin yanı sıra aynı bölgede alışveriş merkezinin açılacak olması nedeniyle trafikte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecek. 2'şer şeritle 2 yan yolu da bünyesinde barındıran yol, 2'şer şeritli köprüyle şehir içi trafiğine kalıcı bir çözüm getirecek.

BALIKESİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Köprülü kavşağın çevre düzenlemesiyle ilgili bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kavşağın şehir trafiğini rahatlatacağını belirterek, "Şehrin Karesi bölgesinden, Paşaalanı Mahallesi'nden araçların burada ışığa takılmadan yollarına devam edecek olmaları da şehir trafiğini rahatlatacak. Özellikle alışveriş merkezi de açıldıktan sonra orada 150 ayrı iş yeri olacak. Buralarda 1500 kişinin çalışması söz konusu. 1000 yataklı şehir hastanemiz, personeliyle birlikte ortalama günlük 10 bin poliklinik yapıyor. Bir de refakatçisi gelse ortalama 20 bin kişi bu tarafa geliyor. Bu nedenle kavşak oldukça önemliydi. Emeği geçen arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı ve personelini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

30 MİLYONA MAL OLDU

Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan köprülü kavşaktaki yolların toplam genişliği 16 metre. Köprülü kavşak çalışmasındaki toplam yol uzunluğu 1240 metre olarak açıklanırken, 1,5 metreden 2 ayrı kaldırım ve 1 metre genişliğindeki refüj çalışması da projenin detayları arasında yer aldı. 2'si kenar ayak olmak üzere toplam 10 ayak bulunan köprülü kavşağın, ayak açıklığı 27,35 metre, genişliği ise 20 metre olarak açıklandı. Köprünün toplam uzunluğunun 643,5 metre, köprünün yaklaşım duvar uzunluğunun ise 315 metre olduğu belirtildi.



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