Balıkesir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

BALIKESİR'de trafik kazalarının önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle trafik denetimi yaparak, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın, trafik kazalarının önlenmesi talimatı gereği jandarma ekipleri Balıkesir merkezi ile, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde bulunan D555 karayolu güzergahında karadan ve havadan çok sayıda ekiple trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 6 sürücüye 10 bin 163 TL idari para cezası kesildi.



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