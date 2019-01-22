Balıkesir'de hedef sıfır atık

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca 'Çevre Dostu Balkart' projesi hayata geçirildi.

Çevre kirliliğinin önlenerek çevresel risklerin azaltılması, ekonomiye katkı sağlanması ve duyarlı tüketici duygusuna sahip olunması amaçlarını hedefleyen sıfır atık uygulamaları kapsamında gerçekleşecek olan süreçte atık pillerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Atık piller içerisindeki cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt gibi insan vücuduna toksik etkileri bulunan metaller, pillerin çevreye bilinçsizce atılması durumunda insan ve doğaya zarar verdiği göz önünde bulundurularak hayata geçirilen projenin en çok çocukları mutlu edeceği düşünülüyor.

50 BİN PUAN TOPLAYANA BİLGİSAYAR

Çevre Dostu Balkart projesiyle beraber atık pil toplayan vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabileceği projede Büyükşehir Belediyesince işletilen Çocuk Köyüne giriş ödülü kazanılabilecek ve 10 kişi ise bilgisayarla ödüllendirilecek. Balıkesir'in çeşitli noktalarına konumlandırılan atık pil toplama makinalarına 1 adet pil atıldığında 10 puan kazanılırken; 150 puan toplayanlar toplu taşımadan faydalanabilecek. 750 puan toplayan çocuklar ve vatandaşlar çocuk köyüne giriş hakkı kazanabilecekler.

Proje kapsamında 50 binin üzerinde en fazla puan toplayan 10 kişi ise bilgisayarla ödüllendirilecek.