Balıkesir'de Atatürk Anıtı’nın montajı sürüyor

BALIKESİR, () - Çamlık Tepesi'nde bulunan ve 1980'den sonra inşa edilen yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki heykelin yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2 katı büyüklüğünde yapılan heykelin montaj çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında; Çamlık’ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

40 yıllık geçmişi olan ve yıpranması nedeniyle Atatürk anıtının yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kaidesi ve bronz heykel Çamlık Tepesi'ne dikildi.

Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek.