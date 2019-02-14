Balıkesir çöpten kurtulacak

İSTANBUL, () -BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ayvalık ve Havran Katı Atık Aktarma İstasyonları faaliyete başladı.

Yaz aylarında turizmin hareketlenmesiyle birlikte nüfus konusunda büyük yoğunluk yaşayan körfez bölgesinin Balıkesir için çok önemli oluğunu ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle devam etti:

“Bundan önceki süreçte vahşi olarak depolanan evsel atıklar; toprağı, su kaynaklarını ve atmosferi kirleterek çevre sağlığını tehdit etmekteydi. Vahşi depolama alanlarında gelir elde etmek için çalışan ve barınan kişilerde de sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Ayvalık ve Havran Katı Atık Aktarma İstasyonlarının işletmeye alınmasıyla vahşi depolamaya son vererek, herhangi bir koku ve çevre kirliliği yaratmayan, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike ve zarar arz etmeyen örnek bir yatırımı daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

ÇÖP GAZI ELEKTİRİĞE DÖNÜŞECEK

Mustafa Yılmaz, kış döneminde yaklaşık 350 ton olan atık transferinin, turizmin yoğun olduğu yaz döneminde günlük bin 200 ton'a ulaşacağını öngördüklerini söyledi ve “Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisine getirilen atıklar, ayırma ünitesinde ayrıştırılarak kağıt, metal, cam ve plastikler ekonomiye geri kazandırılacak. Organik atıklardan park ve bahçelerde kullanılmak üzere kompost üretilecek ve geri kazanımı mümkün olmayan kalorifik değeri yüksek olan atıklar alternatif yakıt haline dönüştürülecek. Aynı zamanda tesiste çöp gazından ise 200 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretimi gerçekleştirilecektir” dedi.

20 İLÇEDE ÇÖP SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR

Balıkesir’in 20 ilçesinin katı atık sorununda arındırıldığına da dikkati çeken Yılmaz, 2019 yılı içinde Marmara Adalar ve Dursunbey ilçelerinde planlanan projelerle birlikte, 20 ilçede çöp sorunu sona erdiğini ifade etti ve ekledi:

“Tarım arazileri korunuyor ve bu sayede yer altı sularının kirlenmesi önleniyor. Atıkların büyük araçlarla taşınmasıyla trafik yükünde azalma ve aynı zamanda atık toplama için gerekli ekipman ihtiyacında ekonomik tasarruf sağlanarak, ilçe belediyelerinin de taşıma maliyetleri düşmüş olacak. Bununla beraber bölgede bulunan vahşi depolama sahaları gerek yerinde kapatılarak, gerekse taşınarak rehabilite edilecek ve bu sayede yaz aylarında vahşi depolama sahalarında meydana gelebilecek orman yangınlarına da son vermiş olacağız.”