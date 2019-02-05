Balıkesir Adliyesi'nde mesai başladı

BALIKESİR Adliyesi'nde, bodrum kattaki yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazından 59 kişinin zehirlenmesiyle ara verilen mesai, bu sabah yeniden başladı. Halen 4’ü ağır 21 kişinin tedavi altında tutulduğu zehirlenme olayını 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı soruşturacak.

Balıkesir Adliyesi'nin bodrum katındaki yangın söndürme tüplerinde dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Adliye binası tahliye edilirken, zehirlenen 59 kişi, Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 38 kişi taburcu edilirken, 4'ü ağır 28 kişinin tedavisi sürüyor.

MESAİ NORMALE DÖNDÜ

Olayın hemen ardından giriş ve çıkışların yasaklandığı adliye binasında yapılan kontrollerde gaz sızıntısı olmadığı ve içerideki havanın temizlendiği belirlendi. Böylelikle mesai bu sabah normale döndü.

BİRİ BAŞSAVCI VEKİLİ 3 SAVCI SORUŞTURACAK

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Balıkesir Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından bir tanesinde yangın söndürme sistemi bilinmeyen bir sebeple devreye girmiş, sistemin verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişi etkilenmiş, kurtarma çalışmaları esnasında müdahale eden ve civarda bulunan görevlilerden 4'ü ağır olmak üzere toplam 59 kişi zehirlenmek suretiyle yaralanmışlardır. Adliye binası olay anından hemen sonra tahliye edilmiş, zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altında alınmışlardır. Meydana gelen olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı adli ve idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir" denildi.



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