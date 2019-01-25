Balçova'da baraj kapakları açıldı

İZMİR'de, kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla su seviyesi yükselen Balçova Barajı'nın kapakları açıldı.İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak, Balçova Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Barajda doluluk oranının yüzde 84.23'lere çıkmasının ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, herhangi bir sorun yaşanmaması için baraj kapaklarını açarak, suyu tahliye etmeye başladı. Saat 16.00'dan itibaren tahliyesine başlanan baraj suyu, Ilıca Deresi'nden İzmir Körfezi'ne akıtılıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik dereden akan sular İnciraltı'nda bulunan yerleşim alanlarından geçerek, Körfez'e ulaşacak. Barajdaki su tahliyesinin, birkaç gün daha devam etmesi planlanıyor. Yağışların etkisini yitirmesi halinde, baraj kapaklarının da kapatılacağı belirtildi.

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