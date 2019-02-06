Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nu tehdite 5 ay hapis cezası

Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul - BAKIRKÖY Spor Vakfı'nın kaçak inşaat sebebiyle yıkımı sırasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Tehdit" ve "Hakaret" ettikleri iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, "Hakaret" suçunun karşılıklı işlendiği gerekçesiyle sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, "Tehdit" suçundan ise 3 sanığı 5'er ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin atılı suçu işlemediklerini, atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

HAKARET SUÇU KARŞILIKLI İŞLENDİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA VERİLMEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Alper İnanç, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan hakkında şikayetçiye yönelik hakaret suçundan dava açıldığını hatırlatarak, atılı suçun karşılıklı olarak işlendiğinin anlaşılığı gerekçesiyle sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



HAPİS CEZALARI ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Alper İnanç'ı "tehdit" suçundan iyi hal de uygulayarak 5 ay hapis cezasına çarptırarak, cezanın ertelenmesine hükmetti. Sanıklar Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan'ın "Tehdit" suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 5'er ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhiyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bakırköy Spor Vakfı'nın kaçak inşaat sebebiyle Bakırköy Belediyesi tarafından 12 Aralık 2017 tarihinde yıkılmaya başladığı anlatılıyordu. Bu sırada, Bakırköy Belediyesi'nin kiracısı olan ve kaçak inşaat yapan şüpheliler Alper İnanç, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan'ın Bakırköy Belediyesi Başkanı Kerimoğlu'na hitaben "....., seni öldüreceğiz, çocuklarını öldüreceğiz" diyerek hakaret ve tehdit ettikleri öne sürülüyordu. İddianamede şüphelilerin "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu.