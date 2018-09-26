Bakınlıktan "Halime" açıklaması

İSTANBUL, () AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün okula başlayan Suriyeli Halime'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz, söz konusu çocuğumuza ve ailesine ulaşmış, aile ve çocuğumuzla ikamet adresinde görüşmüştür. Ailede, 7 çocuk olduğu, 4 aylık bebeklerinin kimliğinin olmadığı, 2007 doğumlu olan kız çocuğumuzun da kimlikte 2017 doğumlu olarak kayıt edildiği ve bu nedenle okul kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Aileye, çocuklarımızın kimlik alma ve hatalı bilgi güncelleme işlemleri için rehberlik edilecektir. Eğitim çağında olan çocuklarımızın da okul kaydının yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, aileye sosyal ve ekonomik destek sağlanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ailenin ve çocuklarının bundan sonraki süreci de İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilecektir"

