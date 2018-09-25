Bakanlık, 'yeni Sur'un görsellerini paylaştı

DİYARBAKIR'ın tarihi merkez Sur ilçesinde süren konut projesinin görselleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Konutların, Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin Kasım 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında Sur'da hendek kazıp döşedikleri patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu büyük hasar gören tarihi Sur ilçesi için hazırladığı, 'Diyarbakır Suriçi Projesi'nin görsellerini paylaştı. Proje görsellerinde, ilçede yapılacak yeni konut ve sokaklar yer aldı. Hem operasyonların yapıldığı bölgede hem de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan mahallerde inşaatı süren konutların Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.



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