Bakanlık: FETÖ'den beraat eden öğretmenlere çalışma izinleri iade ediliyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile FETÖ/PDY ilişkisi nedeniyle çalıştıkları özel okullar kapatılarak, çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin sayısının 19 bin 962 olduğu açıklandı. Haklarında açılan davalardan beraat edenlere, çalışma izinlerinin iade edildiği belirtildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, özel okullarda çalışırken, OHAL döneminde çıkarılan KHK'larla kurumları kapatılan ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesi yanıtlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'na gönderilen cevap yazısında, "5 Eylül 2018 tarihi itibariyle KHK kapsamında kapatılan kurumlarda çalışmış olan 19 bin 962 personelin çalışma izni iptal edilmiş olup, mahkeme kararıyla beraat eden şahısların çalışma izinleri iade edilmektedir" denildi.