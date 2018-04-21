Bakan Yılmaz: İkili eğitim 2019'da tamamen sonlandırılacak

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaliteyi artırmak için ikili eğitimi kaldırmaya karar verdiklerini belirterek, derslik açığını en kısa sürede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar da ikili eğitimi tamamen sonlandıracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde belediye tarafından Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen 'Bucak Kitap Günleri'nin açılışına katıldı. Bakan Yılmaz'a Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de eşlik etti.

'OKUYAN KİŞİ İKİ KAT DAHA İYİ GÖRÜR'

Açılışta konuşan Bakan İsmet Yılmaz, "'Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır' derler. Kitabın asıl sahibi kim okursa odur. Tıpkı 'gidemediğin yer senin değildir, gidersen senindir' denildiği gibi. Bu günümüzü dünden daha iyi yapalım, yarınımızı da bugünden daha iyi yaparak iki günümüzü birbirine eşit kılmayalım. İki günümüzü birbirine eşit kılmamamızın yolu okumaktan geçiyor, eğitimden geçiyor. Dolayısıyla okuyan kişi iki kat daha iyi görür, daha iyi düşünür. Eğitimin amacı da budur" dedi.

'EĞİTİME AYRILAN PAYI YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIRDIK'

Okullarda Değerler Eğitimi dersinin verilmeye başlandığını hatırlatan Bakan Yılmaz, bu eğitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadığını, başta aileler olmak üzere herkese bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü aktardı. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, eğitime yapılan yatırımı Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini söyleyen Bakan Yılmaz, eğitimin ekmek kadar, su kadar toplumun hayati ve mecburi ihtiyacı olduğuna işaret etti. Bakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Demokrasiyi güçlendirmek için eğitim şart. 2002'den bu döneme kadar her alanda büyük hizmetlerle geldik. Vatandaşlar bunlara şahit, eğitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dün' diye bir dersin konulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Biz geldiğimizde bütçeden eğitime ayrılan pay sadece yüzde 2.9'du. Şimdi ise yüzde 6.2 pay ayırıyoruz. Eğitime ayrılan payı yüzde 100'den fazla artırdık. 284 binin üstünde derslik yaptık. Türkiye'de bugün eğitimde kalitenin konuşuluyor olması, alt yapı sorununun büyük ölçüde çözülmesinden kaynaklanıyor. Artık Avrupa'dan daha fazla eğitime kaynak ayırıyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düşürerek eğitimde önemli bir başarı elde ettik."

'DÖNEMİMİZDE 584 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kaliteyi arttırmak için ikili eğitimi kaldırmaya karar verdiklerine değinen Bakan Yılmaz, derslik açığını en kısa sürede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eğitimi tamamen sonlandıracaklarını vurguladı. Kodlama dersini başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız. Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bugün görev yapan her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz."

Törenden sonra BEKAP kapsamında öğrenciler ve veliler arasında kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere bisiklet, velilerine de küçük altın hediye edildi.

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Törenin ardından Bakan İsmet Yılmaz beraberindekilerle kitap fuarını gezdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz ardından da şehidin adının verildiği Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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