Bakan Yardımcısı İskurt, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale’de temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan ve tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ayağında devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.Gelibolu ilçesinin Sütlüce ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşaatı devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ve parti teşkilatı ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu.İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yılıyla anlamlandırılarak, 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Anadolu yakasında bulunan Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisindeki devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen İskurt, köprü inşaatındaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından ilçeden ayrıldı.‘BÜYÜK BİR HAYALİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİT OLUYORUZ’1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise “Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz. Bizler gerçekten çok uzun yıllar bunu hayal ettik. 'Acaba Çanakkale'ye köprü yapılır mı yapılamaz mı' diye. Çok şükür ki 18 Mart 2017'de temelimizi attık. Çanakkale'miz tüm dünya için çok önemli bir konumda. Bölgede köprünün eksikliği özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılarla çok net hissediliyor. Özellikle kış mevsiminde fırtınalı havalarda feribotlar çalışmadığı durumlarda insanlar çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Bayramda seyranda nispeten tatile gidecek vatandaşlarımız yine kuyruk çilesini çekmekte, ama köprü tüm bu aksaklığın önüne bir kurtarıcı olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI