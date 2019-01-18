Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. Varank, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız'' dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Bakan Varank, istihdam ve yatırım ile üretimde sürekliliğin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini belirtti.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİBakan Varank, bu yıl ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Bu sistemin geçen yıl sadece ilk 9 ay için uygulandığını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:''9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimizi yaptık. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl uygulayacağız. Yine geçen yıl tüm işletmelerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandığını biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon işçiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puan indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız için 1.5 milyar destek sağladık. Bu destekler 2019 yılında da devam edecek.''KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, ''İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi aranmaksınız bu yıl, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın, yeni makina ve teçhizat alımında KDV almayacağız'' dedi.TÜBİKAT VE KOSGEB DESTEĞİBakan Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB'e desteklerinin süreceğini belirterek, ''Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.İthalata bağımlılık sorunu çözmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Varank, ''Bu kapsamda yatırım ÜR-GE ve AR-GE teşviklerimizi yerlileşme alanındaki önceliklerimizde koordineli bir şekilde kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip, dış finansman kaynaklı kırılganlıkları da azaltmış olacağız'' dedi.KOBİ'LERE 10 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEKBakan Varank, KOBİ'lere 10 milyon liraya kadar destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:''KOSGEB, büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli yatırımlara öncelik verecek. İşbirliği destek programıyla ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Bu rakam daha önce 1,5 milyon liraydı. Bu rakamı iki KOBİ bir araya gelerek, büyüklerle işbirliği yaparak alabilecekler.''

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