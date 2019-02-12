Bakan Turhan: Terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açık

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Televizyon başında geçen süre ortalama 6 saat, internete harcanan süre 4 saat, okumaya ayrılan süre ise 1 dakikadır. Bu çok vahim bir tablo. Bu terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açıktır" dedi.

Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret edip, esnafla bir araya geldi. Artvin Belediyesi'nce düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına da katılan Bakan Turhan, burada konuşma yaptı. Türkiye'nin etrafında terör ve şiddetin cirit attığını kaydeden Turhan, buna karşı en etkili silahın, akıl ile ilmi kullanan nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Kör karanlığa karşı ilim ve irfan meşalesini yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bugün İslam dünyasında ve bölgemizde yaşanan sorunların temel sebebi maalesef cehalet ve eğitimsizliktir. Terörün, cehaletin ve şiddetin yaygınlaşmasına, habis bir ur gibi insanımızı, toplumumuzu, medeniyetimizi kemirmesine göz yumamayız. Bütün musibetlerin önüne geçmenin en iyi yolu; kitaptır, eğitimdir, bilimdir, sanat ve kültürdür" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ KÜLTÜRLE YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Eğitim konusunun, istiklal ve istikbal meselesi olduğunu vurgulayan Turhan, "Kalkınmış, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi kuracak olanlar, kitaplardan yansıyan ışıkla yüce fikirlerle yetişecek olan gençliğimizdir. Bugün genç nüfusumuzun çokluğu ile övünüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla, diyoruz. Bu gençlerimizi ilimle sanatla kültürle yetiştirmek zorundayız. Bu yüzden gençlerimizin sokakta değil, okulda ve kütüphanede olmasını istiyoruz. Ellerinde her daim defter, kalem, kitap olsun istiyoruz. Çocuklarımızın kitaplarla hemhal olmalarını sağlamak, devletten önce anne- babaların sorumluluğundadır" dedi.

'TABLO ÇOK VAHİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfırlanacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Bakan Turhan, "Bu, çocukların kitaba ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Televizyon başında geçen süre ortalama 6 saat, internete harcanan süre 4 saat, okumaya ayrılan süre ise 1 dakikadır. Bu çok vahim bir tablo. Bu terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açıktır. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması gerekiyor. Kuru bilgiye herkes ulaşabilir. Önemli olan, bilgiyi ölçüp, tartabilmektir" diye konuştu.

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