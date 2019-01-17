Bakan Turhan: Antalya'yı İzmir'e otoyol ve hızlı trenle bağlayacağız (2)

8 KAVŞAKTAN 4'Ü TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya'daki programı kapsamında, Antalya- Burdur Karayolu üzerindeki kavşakları yapan firmanın şantiyesini gezdi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan, Antalya'nın hızlı gelişen şehircilik yapısına sahip olduğunu söyledi. Büyümenin getirdiği ilave trafik yükü olduğunu anlatan Turhan, "Trafik sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla Burdur yolu üzerinde 8 adet kavşak inşaatı çalışması devam ediyor. Bunların 4'ü tamamlandı. En kısa zamanda kalan 4 kavşağı da tamamlayacağız" dedi.

36 KİLOMETRELİK YOLUN 12 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Kuzey Çevre Yolu'nun 36 kilometreden oluştuğunu dile getiren Bakan Turhan, Burdur ve Isparta üzerinden gelip Antalya'nın doğusuna gideceklerin bu yolu kullanarak şehir içi trafiğine takılmayacaklarını aktardı. Yolun 12 kilometrelik kesiminin tamamlandığını anlatan Turhan, "Kalan 24 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla özellikle yazın Antalya'nın doğusuna gidecekler şehir içi trafiği yoğunlaştırmadan transit geçme imkanına sahip olacak. Yeni yol, sebze-meyve taşıyan araçların şehir içi trafiğine takılmadan bu yollardan şehir dışına daha rahat çıkmasına imkan sağlayacaktır. Kamulaştırma sorunlarını daha rahat çözersek önümüzdeki yıl yolu tam anlamıyla hizmete açma fırsatı yakalayacağız" diye konuştu.



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