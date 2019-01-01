Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek (2)

ZORLU YOLCULUK 3 SAAT SÜRDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi’nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgesine geçti.

Bakan Soylu ve beraberindekilerin yolculuğu kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlu geçti. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, konvoydaki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Zorlu yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Bakan Soylu, burada görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TELEFON SÜPRİZİ

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu.

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