Bakan Soylu, yeni yıla 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yeni yılı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte karşıladı.

Dün akşam saatlerinde Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından Büyükçiftlik beldesinde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne geçti. Bakan Süleyman Soylu yeni yılı buradaki askerlerle birlikte karşıladı. Geceyi de üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise nöbet kulübelerinde bulunan jandarma özel harekat ve polis özel harekat personelini ziyaret etti.

Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler, askerlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçti, buradan da uçakla Ankara'ya hareket etti.



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